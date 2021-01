Per la Giornata della Memoria riapre anche il Museo audiovisivo della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - Riapre finalmente le sue porte il Museo Audiovisivo della Resistenza delle province di Massa-Carrara e La Spezia domani mercoledì 27 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 in concomitanza con la Giornata della Memoria 2021, istituita in Italia con la legge 211 del 2000, anno in cui fu inaugurato anche il Museo alla presenza del Ministro della pubblica istruzione prof Tullio De Mauro.



Il Museo, che nasce in un luogo molto significativo non solo perché fu teatro di battaglia per i partigiani ma anche perché alla fine della guerra vede la costruzione per mano degli stessi di una colonia estiva per bambini e ragazzi, oggi è diventato un luogo di memoria, uno spazio multimediale e interattivo, che conserva al suo interno innumerevoli testimonianze della Resistenza territoriale, tra cui le esperienze di alcuni deportati civili e di IMI (Internati Militari Italiani).



In occasione della Giornata della Memoria, il Museo potrà dunque tornare ad accogliere visitatori e cittadini, secondo le disposizioni del DPCM del 14 gennaio 2021: da domani e fino al 5 marzo l'orario di apertura sarà ogni venerdì dalle 14,30 alle 17,30 nel rispetto delle norme anticontagio e con ingressi contingentati. Su prenotazione al 3290099418 sono inoltre disponibili al di fuori dell'orario di apertura visite guidate di presenza e visite guidate da remoto per gruppi e scolaresche.