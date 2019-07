Per Liguria D'Autore modifiche alla viabilità e niente vetro

Sarzana - Val di Magra - In vista della della rassegna Liguria d'Autore che si terrà fra domani e domenica a Montemarcello e Bocca di Magra, la Polizia Locale di Ameglia ha emesso un'ordinanza in merito alle modifiche alla viabilità per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Dall'11 al 14 luglio dunque sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nell'area riservata ai residenti (lato Ameglia) e nella zona riservata ai bus (lato Bocca di Magra) a partire dalle 18 e fino al termine dell'evento previsto per la mezzanotte. All'ambulanza sarà inoltre riservato lo stallo di sosta nello spiazzo tra via Corvo e via delle Mura negli stessi orari.

Sospesa anche la circolazione veicolare nel tratto di Via Nuova compreso tra l’incrocio con Via Borea e la Via Corvo, compresa quest’ultima per tutta la sua estensione, a partire dalle ore 19:00 e fino al termine dell’evento previsto per le 00:00. Vietata infine la sosta in Via Baban, in adiacenza alla Piazza Pertini dalle ore 8:00 di giovedì 11 fino al termine dell’evento, previsto alle 00:00 del 14 luglio a Fiumaretta.

Il vice sindaco Cadeddu informa inoltre che nel corso della manifestazione sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro.