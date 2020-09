Pensioni di ottobre, a Vezzano erogazione anticipata

Sarzana - Val di Magra - Come già avvenuto gli scorsi mesi, a Vezzano l’erogazione delle pensioni del mese di ottobre sarà anticipata a partire da venerdì 25 settembre fino a giovedì 1 ottobre 2020.

Ecco il calendario dei vari uffici postali sul nostro territorio:



Ufficio Postale VEZZANO CAPOLUOGO ( Via G. Matteotti 1) e Ufficio Postale PRATI ( Via Termo 12)

25 settembre apertura 8.20 -13.35 cognomi dalla A alla B

26 settembre apertura 8.20 -12.35 cognomi dalla C alla D

28 settembre apertura 8.20 -13.35 cognomi dalla E alla K

29 settembre apertura 8.20 -13.35 cognomi dalla L alla O

30 settembre apertura 8.20 – 13.35 cognomi dalla P alla R

1 ottobre apertura 8.20 – 13.35 cognomi dalla S alla Z



Ufficio Postale BOTTAGNA ( Via Provinciale Spezia 79)

25 settembre apertura 8.20 - 13.45 cognomi dalla A alla D

28 settembre apertura 8.20 - 13.45 cognomi dalla E alla O

30 settembre apertura 8.20 - 13.45 cognomi dalla P alla Z