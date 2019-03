Pellegrinaggio mariano a Ponzano Madonnetta

Sarzana - Val di Magra - Sabato prossimo 6 aprile si svolgerà il pellegrinaggio mariano della diocesi per il mese di aprile. La mèta sarà la chiesa santuario di Nostra Signora delle Grazie a Ponzano Madonnetta, dove si venera l’immagine detta della “Madonna di Castiglioni”. I fedeli si ritroveranno alle 8 presso l’antica cappella di via Cisa Sud e, in processione, raggiungeranno la chiesa parrocchiale, dove alle 8.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà la Messa. Al termine, consueto incontro conviviale per tutti. Un pullman a disposizione dei pellegrini partirà alle 7 da piazza Europa alla Spezia, raggiungendo Ponzano via San Terenzo, Lerici e Sarzana (piazza delle corriere).