Pedibus, un successo. Vezzano lo proroga fino a giugno

Sarzana - Val di Magra - Un successo il Pedibus a Vezzano Ligure, tant'è che l'amministrazione, che ha avviato il servizio in via sperimentale a settembre (con termine al 31 dicembre), ha deciso di portarlo avanti fino al termine dell'anno scolastico. Il progetto - che, com'è noto, prevede che adulti accompagnino i bimbi a scuola a piedi, una sorta di trasporto pubblico 'camminato' - è stato intrapreso dall'amministrazione comunale per stimolare la socialità, per aiutare il benessere psicofisico, per ridurre l'inquinamento e naturalmente per abbassare il rischio contagio vista l'emergenza sanitaria in corso. Il buon numero di adesioni da parte dei alunni della primaria di Vezzano capoluogo (la scuola a cui è rivolto il servizio) e il perdurare della pandemia da Covid-19 hanno spinto Palazzo civico a optare per la prosecuzione, confermando l'affidamento del Pedibus alla B&B Service, la quale interverrà con un operatore in più vista l'imminente cessazione del servizio civile di quei giovani impiegati nel servizio. Resta ferma la possibilità da parte di adulti (genitori, nonni ecc.) di prestarsi volontariamente per l'accompagnamento degli alunni.