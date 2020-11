Pavimentazione sconnessa in via Bertoloni, scatta l'intervento di manutenzione

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Art-Edil di Minucciano i lavori di manutenzione della pavimentazione di via Bertoloni. Nei giorni scorsi infatti i responsabili dell'ufficio tecnico hanno effettuato un sopralluogo che ha evidenziato come alcuni basoli di pietra siano basculanti e quindi potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei passanti. La ditta dovrà quindi provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, alla sistemazione del sottofondo e alla loro ricollocazione. L'intervento costerà circa seimila euro.



(immagine di archivio)