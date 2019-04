Passeggiate per over 65, la prima è al Parco fluviale

Sarzana - Val di Magra - Oasi Lipu, Aidea La Spezia, Comune, Pro Loco e Croce Verde di Arcola insieme per il progetto "La vita è adesso", ovvero una serie di iniziative per over 65 tra le quali alcune passeggiate per stare in compagnia in mezzo alla natura. Primo appuntamento quello di sabato 4 maggio alle 9.30 presso il centro visite dell'Oasi Lipu Arcola per una passeggiata guidata nel Parco fluviale guidati dalla responsabile Pamela O’Shaughnessy e l’istruttrice Francesca Fiorella della palestra Kleb Sarzana. Il ritrovo non sarà presso il Circolo Arci Battifollo come precedentemente indicato ma presso il centro visite dell'Oasi Lipu Arcola per una camminata lungo la sponda destra della Magra.

Il prossimo appuntamento sarà il 18 maggio sempre alle 9.30 nell'area del parcheggio dietro il supermercato Lidl per una camminata lungo i laghetti denominati Bozi di Saudino. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per info e prenotazioni per le passeggiate presso l'Oasi Lipu e i Bozi di Saudino tel 349 095 6080 - oasi.arcola@lipu.it