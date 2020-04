Passeggiate ok? Non sulla ciclopedonale

Sarzana - Val di Magra - Amministrazione comunale di Santo Stefano al lavoro sull'ordinanza regionale che allenta le maglie delle misure anti contagio nonché sul Dpcm di fresca firma. "Stiamo studiando i provvedimenti in modo da dare indicazioni il più puntuali e precise possibili in tutti settori - spiega la sindaca santostefanese Paola Sisti -. La Pista ciclopedonale al momento rimane chiusa. Raccomando a tutti comunque di essere prudenti al di là di quello che ci verrà permesso, a tutela della nostra salute e quella dei nostri cari. Come al solito sul territorio ci sono i sindaci e non è propriamente facile. Comunque siamo al vostro fianco come sempre e come dall'inizio di questa emergenza".