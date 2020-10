Partono i corsi serali al Parentucelli Arzelà, iscrizioni ancora aperte

Sarzana - Val di Magra - C'è tempo fino a venerdì 30 ottobre per iscriversi al corso serale scolastico di indirizzo agrario, riservato alle persone adulte, organizzato dall’istituto di istruzione superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Il corso è finalizzato al conseguimento del diploma in agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.



Il materiale per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria didattica dell'istituto in piazza Ricchetti a Sarzana (oppure ingresso di via Molini 24) in orario diurno. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Agrario alla mail spis0110@istruzione.it oppure al telefono 0187/610831.



(foto: repertorio)



L'orario si articola su 5 sere settimanali dal lunedì al venerdì. Ogni serata include 5 ore di lezione da 60 minuti con inizio dalle 17,30 e fine alle 22,30 I corsi hanno un monte ore pari al 70% dei corsi diurni, circa 23 ore settimanali. Le iscrizioni inseriscono lo studente al primo, secondo o terzo periodo didattico, che sostituiscono le classi, rispettivamente del primo e secondo biennio e del quinto anno. Il piano di studi è personalizzato e predisposto secondo le esigenze, le qualifiche e le esperienze dello studente adulto.



“E’ la prima volta – afferma Generoso Cardinale dirigente dell’Istituto Parentucelli-Arzelà – che Sarzana offre una scuola serale per ex studenti e persone intenzionate a intraprendere un percorso di studio che ha come sbocco l'inserimento nel mondo agricolo. Parliamo di un settore in crescita anche nel nostro comprensorio, in grado di offrire molte opportunità lavorative per chi acquisisce nuove competenze professionali”.