Parte il Giro della Lunigiana, le modifiche alla viabilità nel Comune di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Con la sfilata di questa sera scatta la 44esima edizione del Giro della Lunigiana anche nei prossimi giorni interesserà il Comune di Ameglia che ha provveduto ad emettere un'ordinanza per disciplinare la viabilità. Venerdì 30 agosto, in occasione della tappa Bocca di Magra – Montemarcello, sarà istituito il divieto di sosta su tutta piazza Santa Croce fin dalle ore 8.00. Dalle 13.30 e fino alle 18.30 sarà sospesa la circolazione su via Santa Croce fino all'innesto con la provinciale 29. I veicoli in sosta su piazza XX Settembre potranno uscire percorrendo contromano un tratto di via Sans Facon, temporaneamente disciplinato a doppio senso, mentre quelli provenienti da Via Punta Bianca non potranno immettersi sulla strada dalle 13.30 alle 18.30.

Domenica 1 settembre invece per la partenza ufficiosa della tappa da Piazza Pertini a Fiumaretta, sarà sospesa la circolazione su via Baban dalle 7.30 e per due ore. Analogo provvedimento di sospensione sarà adottato dalla Prefettura anche per la strada statale 432 e la provinciale 25 fino a Luni Mare.