Parrucchieri ed estestisti, orario extralarge anche a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sicurezza e rispetto della misure contenitive anti coronavirus con il rigido rispetto dei protocolli previsti a livello nazionale e regionale, ma anche un graduale ritorno alla normalità che, inevitabilmente, passa dal prendersi cura del proprio aspetto con sedute dell’estetista o dal parrucchiere. Per questo ieri il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, nel rispetto delle ordinanze e delle linee di indirizzo emesse da Regione Liguria per la riapertura delle attività economiche e produttive ha firmato l’ordinanza che consente, su tutto il territorio comunale, l’apertura di acconciatori ed estetisti sette giorni su sette dalle 7 alle 23. Una deroga che rende molto flessibile l’accesso a questi servizi alla persona e che, al tempo stesso, garantisce una migliore organizzazione dell’attività nel rispetto della sicurezza di clienti e titolari.



La decisione, che ha visto il parere favorevole delle associazioni di categoria, tra l’altro ben precisa anche l’obbligo di rispettare i diritti di eventuali dipendenti in materia di orario di lavoro, oltre a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni rumorose nel rispetto della quiete pubblica. Fra le disposizioni previste nell’ordinanza l’obbligo per l’esercizio commerciale di esporre un cartello che riporti il nuovo orario per all’attività al fine di informare la propria clientela. Si ricorda inoltre che come previsto nelle linee guida regionali sopracitate all’ingresso del negozio potrà essere rilevata la temperatura, il servizio verrà erogato tramite appuntamento, la permanenza all’interno del negozio è limitata all’erogazione della prestazione, dovranno essere mantenute la distanza di 1 metro tra le postazioni, nel locale saranno messe a disposizione sostanze idro-alcoliche per l’igiene della mani, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine, dovrà esser garantita la pulizia e la disinfezione delle superfici e garantito il ricambio dell’aria.