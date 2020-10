Parrucchiere sarzanese offre sconti ai negozianti costretti a chiudere

Sarzana - Val di Magra - “I nostri mestieri, i nostri sacrifici, sono tutti importanti allo stesso modo, non esiste mestiere di serie B”. Kult Parrucchieri, attività sarzanese di Alessandro Isoppo con più di trent'anni di esperienza, comunica così attraverso Facebook l'intenzione di offrire agevolazioni per tutti i colleghi che a causa dell'ultimo dpcm in questo momento non possono lavorare. “Dato il periodo e le molte restrizioni – si legge sul post di Facebook – comunichiamo che per tutte le persone che lavorano in ristoranti, bar, pasticcerie, piscine, palestre e centri benessere verrà effettuata una scontistica del 30% su tutti i servizi tecnici. Vi siamo vicini”. La promozione sarà valida fino al 24 novembre come l'attuale Decreto e rappresenta un piccolo significativo gesto di solidarietà per una categoria già fortemente provata dai mesi di lockdown.