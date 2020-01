Parmignola verso la completa messa in sicurezza

Sarzana - Val di Magra - Saranno completati in un mese e mezzo i lavori di sistemazione idraulica del tratto del Parmignola compreso fra le località Biottanello e San Rocco a Luni. Si tratta di un intervento complessivo da circa un milione e 250mila euro cofinanziati da Comune (380mila) e Regione (870mila) per mettere definitivamente in sicurezza il tratto del torrente dopo gli eventi alluvionali del novembre 2014 ed eliminare una 'zona rossa' che riguarda una cinquantina di persone e un tratto di strada che viene chiuso per sicurezza ad ogni allerta. Partito in ottobre l'intervento, in un tratto lungo circa 800 metri, ha comportato in alcuni tratti l'innalzamento fino a tre metri degli argini.



“Il principio che dobbiamo cercare di riaffermare è che quando ci sono le amministrazioni pronte con i progetti – ha osservato l'assessore regionale alle infrastrutture e alla difesa del suolo Giampedrone – le cose si fanno e si possono programmare. Questo è uno degli interventi più impattanti che abbiamo fra i colatori 'minori'. In pochi anni qui sono state date risposte importanti ma è sempre fondamentale intervenire in “tempo di pace” nei tempi giusti”.

“Al mio arrivo avevo già trovato lo stanziamento – ha aggiunto il sindaco Silvestri – e abbiamo dovuto rispettare i tempi, siamo contenti di poter arrivare a conclusione dei cantieri entro poche settimane. La Regione ci ha finanziato anche il rifacimento dell'ultimo tratto del torrente che cade nel nostro Comune per 480mila euro”.



Il sopralluogo odierno, seguito anche dagli architetti e progettisti Martina, Aiazzi e Croce, ha consentito anche di fare il punto sulla situazione dei lavori sul Parmignola che entro la Primavera vedrà conclusi anche gli interventi nel tratto di Sarzana e in quello di Luni i cui cantieri stanno procedendo quasi di pari passo facendo così sperare nella riapertura di via Marinella in tempo per la stagione estiva. La Regione ha infatti già pronto il finanziamento per il breve tratto rimasto - che congiungerà i due lotti - per il quale l'amministrazione Ponzanelli dovrà fare il progetto mentre a lavori ultimati sarà sistemata la parte sotto il viadotto autostradale di competenza di Salt o dell'eventuale nuovo titolare della concessione. E' infine pronto anche l'appalto, di Regione Toscana, del "bypass" del torrente nel tratto sull'Aurelia.