Parentucelli brilla alle Olpimpiadi di fisica, Tommaso Valerio nella top ten

Sarzana - Val di Magra - Brillante risultato per lo studente dell’Istituto superiore ‘Parentucelli-Arzelà’ Tommaso Valerio, frequentante la classe quinta C del liceo scientifico, che si è piazzato tra i primi dieci nella gara nazionale 2019 delle Olimpiadi di Fisica a Senigallia ed ora parteciperà a fine maggio alla finalissima a Trieste. “… dedicato a Leonardo”, “Là, dove finisce il solenoide”, “Luce dal ghiaccio: un alone per il Sole”, “Il chilogrammo di Planck”, “Effetti Joule e Peltier” sono i titoli dei problemi teorici e sperimentali con i quali si sono dovuti confrontare i 100 studenti selezionati per la gara nazionale che si è svolta nelle aule del Liceo Scientifico “Medi” della città marchigiana dal 10 al 13 aprile.



Per Tommaso Valerio il processo di selezione è iniziato lo scorso mese di dicembre con le gare di istituto, alle quali hanno partecipato circa 50 mila studenti, svolto nelle 850 scuole iscritte al concorso. Alla successiva gara di secondo livello, nello scorso mese di febbraio, in 58 poli nazionali, hanno partecipato oltre 4mila studenti. La sfida di Senigallia ha permesso ai migliori 100 studenti selezionati su tutto il territorio nazionale di condividere esperienze ed emozioni in tre giorni di intenso lavoro, dove oltre ad affrontare la gara sperimentale e la gara teorica, hanno potuto assistere a conferenze su argomenti scientifici, coltivare amicizie e condividere interessi comuni. Allo studente Valerio Tommaso sono andate le congratulazioni della dirigente scolastica, Vilma Petricone, e di tutto il corpo docente dell’istituto ‘Parentucelli-Arzelà’.