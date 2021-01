Parentucelli Arzelà, prosegue l'orientamento online

Sarzana - Val di Magra - Ancora orientamento a distanza per le famiglie e gli alunni impegnati nella scelta della scuola secondaria di secondo grado (le superiori) e interessati all’impostazione degli studi dell’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana.



La scuola di piazza Ricchetti presenterà alcuni dei suoi indirizzi dei licei (scientifico e classico) del tecnico-economico con una serie di incontri propedeutici allo studio di discipline che ne sono caratterizzanti.



Si tratta di incontri attraverso la piattaforma Meet, tutti quanti in orario dalle 17 alle 18, destinati ai genitori e ai ragazzi alle prese quest'anno con l’esame alla scuola secondaria di primo grado (la terza media). Diamo uno sguardo al programma aggiornato.



Lunedì 18 gennaio. Latino: “Senatus Populusque Romanus. La forza di una lingua che non tramonta” (https://meet.google.com/tee-jqjk-xew)



Martedì 19 gennaio (ore 17-18). Matematica e fisica: “Liceo Scientifico - Percorso Fisico Matematico” (https://meet.google.com/mhx-rjqo-vrs)



Mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio. Greco: “Il futuro ha un cuore antico: il valore formativo delle lingue classiche” (https://meet.google.com/fic-ghue-gak)



Venerdì 15 gennaio. Storia del teatro: “I Greci a teatro” (http://meet.google.com/xmp-onnn-fzc)



Giovedì 14 e venerdì 15 (ore 17-18). “Spaß mit Deutsch Introduzione allo studio della lingua tedesca” (https://meet.google.com/nin-ompq-bkp)



Giovedì 14 gennaio (ore 17-18). Matematica e Informatica “Curvatura WEB Marketing” (https://meet.google.com/ems-ebuc-jpi)



Mercoledì 13 e venerdì 15 gennaio (ore 17-18). Matematica: “La classe 3.0 Liceo Scientifico” (http://meet.google.com/qjh-txne-jwn)



Gli incontri a distanza come detto consentiranno approfondimenti sull’offerta formativa del Parentucelli Arzelà, guidato dal dirigente Generoso Cardinale. Per le famiglie c'è a disposizione il sito www.parentucelli-arzela.edu.it. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022 si possono inviare fino alle ore 20 del 25 gennaio. Tutta la procedura è da fare online secondo le modalità individuate dal Ministero dell'Istruzione.