Parentucelli Arzelà, Emilia Amato presidente del Consiglio di istituto

Sarzana - Val di Magra - L’avvocato Emilia Amato è il nuovo presidente del Consiglio di Istituto del Parentucelli Arzelà di Sarzana. Succede all'avvocato Andrea Pizzuto, presidente uscente. "Come insegnante non posso che manifestare la completa soddisfazione per la scelta di una persona colta e competente - il commento dell'ex senatore Massimo Caleo -. Ci sarà molto da lavorare: 1400 alunni, centinaia tra insegnanti e personale Ata, progetti ambiziosi che dovranno essere adeguatamente supportati.Sono sicuro che la presidente Amato non farà mancare il sostegno necessario. Vorrei ringraziare anche il presidente uscente Andrea Pizzuto per la leale collaborazione dimostrata in questi anni".