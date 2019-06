Parco interregionale, Tedeschi: "Partiamo dal contratto di fiume"

Sarzana - Val di Magra - "Il consiglio regionale toscano ha approvato a novembre, all'unanimità, la costituzione di un parco della Magra impegnando la Regione ad aprire un confronto con la Liguria". Lo afferma il presidente dell'ente di Montemarcello Magra Vara in merito al dibattito odierno in consiglio regionale a Genova. "La Lunigiana - prosegue - ha già definito il piano di sviluppo integrato in cui rientrano il Magra, l'Aulella e altri rivi minori e questo può essere la base per l'allargamento del parco. Credo che la commissione possa essere un buon punto di partenza - conclude - intanto si potrebbe iniziare concordando sul contratto di fiume unitario per affrontare i problemi di alveo, delle sponde della foce".