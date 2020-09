Parco 2 giugno, accorciata la durata del piano gestionale

Sarzana - Val di Magra - Torna in consiglio comunale la pratica relativa al progetto di riqualificazione del Parco 2 giugno nell'ambito di un partenariato pubblico privato. Un tema che lo scorso autunno aveva portato ai ferri corti la sindaca Sisti e l'anima Pd di Palazzo civico da un lato, i renziani dall'altro. Tant'è che nel febbraio 2020 i presentatari del progetto gestionale avevano chiesto una sospensione dell'iter per elaborare modifiche al progetto stesso. La cui durata, principale nodo del contenere, inizialmente era prevista pari a trent'anni. Nella pratica che invece arriverà in consiglio il prossimo 15 settembre, invece, a quanto si apprende, si parla di una concessione della durata massima di venticinque anni, con una verifica, dopo vent'anni, in merito all'andamento del piano d'investimento iniziale.