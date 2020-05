Parchi pubblici, i bambini devono essere accompagnati

Sarzana - Val di Magra - Stamani il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, con una nuova ordinanza, ha disposto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a regolamentare l’accesso ai parchi e alle aree gioco attrezzate sul territorio comunale. Fino al 14 giugno prossimo, nel rispetto delle disposizioni prescritte nel Dpcm del 17 Maggio 2020, l’apertura dei parchi, ville e giardini pubblici, comprese le aree gioco, avverrà secondo le modalità prescritte dal provvedimento odierno.



L’accessibilità degli spazi da parte di bambini e adolescenti fino ai 14 anni di età, detta l'ordinanza, avverrà con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente. Nei compiti dei gestori delle aree, spiegano da Palazzo civico, "rientrano la messa a disposizione di personale per la realizzazione delle funzioni di manutenzione e controllo periodico, pulizia periodica degli arredi, supervisione degli spazio; nell’ambito della manutenzione ordinaria dello spazio dovranno essere definiti e controllati i suoi confini, eseguiti controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro, costante supervisione degli spazi; verifica che i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti, che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area).

Nelle responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore rientrano l’accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità. Per i ragazzi che hanno almeno 14 anni non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre si attribuisce all'adolescente stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la responsabilità di mantenere il corretto distanziamento fisico.



Per quanto riguarda l’apertura delle aree gioco per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali), queste avverranno a condizione che vengano rispettate le linee guida per la riapertura delle attività condivise dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Il sindaco - si legge nella nota con cui il Comune illustra l'ordinanza - ha stabilito di predisporre adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare mediante apposita segnaletica con pittogrammi, comprensibile ai bambini e agli utenti stranieri per le aree a vocazione turistica; invitare il personale e i genitori all'auto monitoraggio delle condizioni di salute, informandoli circa i comportamenti da tenere in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19; promozione di misure igienico-comportamentali per bambini e ragazzi con modalità ludiche; riorganizzazione degli spazi assicurando il mantenimento di un metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione delle persone non soggette ad obbligo di distanziamento interpersonale sulla base delle normative vigenti; utilizzo obbligatorio di mascherine per personale, genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età; mettere a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani in tutti gli ambienti, in particolare all'entrata e all'uscita; garantire una profonda pulizia giornaliera e la disinfezione almeno una volta al giorno delle superfici toccate più frequentemente; nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio di area negli ambienti interni; per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria e, in caso di impossibilità tecnica, rafforzamento per le misure di ricambio di aria naturale con garanzia della pulizia dei filtri dell'aria secondo le indicazioni tecniche dell'Istituto Superiore di Sanità".



Infine, quanto alle aree gioco attrezzate presenti nei parchi pubblici del comune di Sarzana, Ponzanelli ha disposto la riapertura a decorrere dal 29 maggio prossimo prescrivendo, in aggiunta alle norme sovraordinate vigenti e a tutte le disposizioni rivolte a genitori e/o accompagnatori, la pulizia e disinfezione quotidiana delle aree ludiche, per la cui esecuzione gli uffici potranno avvalersi dei soggetti beneficiari di percorsi quali piani di utilità collettiva (PUC) o inserimenti lavorativi socio-assistenziali (ILSA), previa adeguata formazione in merito al rischio di diffusione da Covid 19 e alle tecniche di disinfezione raccomandate dall'istituto superiore di sanità, fornitura di adeguati DPI con obbligo di utilizzo durante le operazioni (inclusi mascherina, visiera protettiva e guanti) e fornitura degli strumenti necessari per le operazioni di pulizia; obbligo di utilizzo di mascherine per genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età durante la fruizione delle aree e di sanificazione delle mani prima e dopo il contatto con le attrezzature; installazione di cartellonistica in ogni area ludica comunale informativa di tutte le misure di prevenzione da adottare munita di pittogrammi e affini in modo da risultare comprensibile ai bambini e agli utenti stranieri.