Parchi gioco: il Comune acquista un’altalena per bambini con bisogni speciali

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha acquistato un’altalena specificatamente progettata e realizzata per far giocare e divertire tutti i bambini, compresi quelli con bisogni speciali. Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale sarzanese riveste particolare importanza quello della integrazione sociale delle persone con bisogni speciali con una specifica attenzione per i minori. Alla luce di questo il settore servizi sociali ha dato atto che “uno degli interventi possibili consiste nella installazione di una altalena specificamente progettata e realizzata per essere fruibile da bambini con difficoltà di deambulazione”.



Individuati anche gli spazi che ospiteranno la nuova altalena che verrà sistemata o in piazza Vittorio Veneto o, in alternativa, nell’area Giorgi, sulla base di una specifica istruttoria tecnica da parte dell’ufficio lavori pubblici. Nel frattempo, come detto, il dirigente dell’area servizi sociali Giuliano Caso ha autorizzato la spesa per l’acquisto e la messa in posa della struttura alla ditta Evolplay di Bergamo che realizza prodotti specifici che consentono l’utilizzo dell’altalena da parte di minori su sedia a rotelle per un investimento complessivo pari a 4mila 243,20 euro.