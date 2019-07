Parchi giochi sicuri, il Comune investe trentacinquemila euro

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana investirà circa 35mila euro per gli interventi di manutenzione delle attrezzature ludico-ricreative e per il rilascio delle relative certificazioni. Con l'affidamento degli interventi alla ditta Urban Design di Firenze, l'amministrazione ha infatti dato seguito a quanto annunciato ad inizio giugno quando il sindaco Ponzanelli aveva avviato una ricognizione (affidata alla stessa ditta) sullo stato di salute e di sicurezza dei giochi per i bambini nell'area verde di Nave e negli altri spazi comunali. Proprio sulla base del quadro generale immerso dall'indagine si è scelto di impegnare la somma dal capitolo relativo al decoro urbano per provvedere alla sistemazione di luoghi come il giardino di via Barontini, la scuola materna Matazzoni, il giardino Camponesto, l'area Cavaggino, i giardini di Nave e Sarzanello, la scuola elementare di San Lazzaro, la scuola materna Lalli, l'asilo nido Tendola, il giardino di via Luigi Neri, i giardini piazza Vittorio Veneto, le scuole elementari di Bradia e Santa Caterina e infine i giardini di via Nerchia.

“La sicurezza sicurezza dei bambini e la tranquillità delle loro famiglie – aveva affermato il sindaco Ponzanelli - devono essere al primo posto. Sarzana deve essere una città a misura dei bambini, con giochi sicuri e accessibili a tutti”.