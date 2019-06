Sarzana - Val di Magra - Dopo l'ordinanza con la quale una settimana fa il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli aveva ordinato a Marinella Spa il rilascio delle aree di Marinella da adibire a parcheggi per le auto, ora arriva la proposta di l'accordo fra l'ente e la società in liquidazione. Con la riunione di ieri la giunta ha infatti deliberato la realizzazione di un parcheggio pubblico temporaneo in anticipazione rispetto a quanto previsto dal piano degli arenili. Sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata oggi la delibera con lo schema di convenzione.



L'area verrebbe concessa in affitto fino al 30 settembre da Marinella Spa al Consorzio Riviera di Luni che la utilizzerebbe come parcheggio a pagamento a disposizione della collettività fino al termine della stagione balenare.



L'accordo prevede tariffe giornaliere di 5 euro (3 euro per mezza giornata) e la delimitazione di otto stalli riservati ai soggetti diversamente abili e altri quattro per i mezzi di protezione civile o volontari.