Palestra delle Poggi-Carducci affidata alla Sarzana Skating Academy

Sarzana - Val di Magra - Il Comune ha affidato all'Asd Sarzana Skating Academy la gestione provvisoria in orario extrascolastico della palestra delle Poggi-Carducci (capoluogo) fino al 31 agosto 2020. L'affidamento era circoscritto alle due società che già nel corso dell'anno avevano effettuato attività all'interno della struttura e mentre gli Arcieri Sarzana hanno deciso di declinare l'invito (confermando l'interesse a partecipare al futuro bando), la Sarzana Skating ha confermato la disponibilità ad assumersi l'onere della gestione provvisoria della palestra. Al soggetto l'amministrazione non chiederà alcun canone né le spese connesse alle utenze, mentre all'affidatario spetteranno i costi di apertura, chiusura, pulizia, sanificazione e sicurezza quantificati approssimativamente in 1.640 euro per i tre mesi.