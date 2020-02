Palazzo civico ospita il viaggio nell'Inferno di Dante

Sarzana - Val di Magra - Prenderà il via domani, sabato 8 febbraio, alle ore 17.30, nella sala consiliare di palazzo civico, “Maratona Infernale”, viaggio a puntate nell'Inferno di Dante. Il film documentario realizzato dal regista Lamberto Lambertini vuole offrire una rilettura in chiave contemporanea dell’Inferno dantesco e illustrare i versi del Sommo Poeta attraverso le immagini del patrimonio storico-artistico e naturalistico dell’Italia, contribuendo così a far riscoprire la Divina Commedia e nello stesso tempo a promuovere i luoghi più suggestivi del nostro Paese.

Trentaquattro canti infernali, restituiti in suggestive immagini dalla regia di Lamberto Lambertini - ideatore del progetto insieme a Paolo Peluffo per un inedito viaggio emozionale. Luoghi vissuti come spazio della creatività si intrecciano in un viaggio dove immagini, parole ed esperienza del territorio propongono una visione corale. Dal Nord alle Isole, le storie di vita dell’Italia e degli italiani dei giorni nostri fanno da sfondo alla voce del Sommo Poeta, attualizzando la cantica dantesca e restituendo un’opera di altissima fruibilità.

L'appuntamento è organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia in collaborazione con il Comune di Sarzana. Questa prima proiezione riguarderà i canti I-V dell’Inferno e sarà preceduta dai saluti del sindaco Cristina Ponzanelli.

Gli appuntamenti successivi sono previsti per sabato 15 febbraio (canti VI-X), sabato 22 febbraio (canti XI-XV), venerdì 28 febbraio (canti XVI-XX), sabato 7 marzo (canti XXI-XXX) e sabato 21 marzo (canti XXXI-XXXIV). Ogni singola proiezione, della durata di circa 60 minuti, sarà introdotta dalla Società Dante Alighieri della Spezia. A richiesta degli interessati, la Dante rilascerà la certificazione valida al riconoscimento dei crediti formativi.