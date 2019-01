Palazzo Roderio offre gli spazi alla ricerca sul cancro

Sarzana - Val di Magra - La scelta di concedere gli spazi del porticato di Palazzo Roderio che si affaccia su piazza Luni è un evidente messaggio di vicinanza e di sostegno dell'Amministrazione Ponzanelli ad AIRC che, sabato 26 e domenica 27 gennaio, torna nelle piazze italiane con Le Arance della Salute. “Le Istituzioni per prime - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - devono essere al fianco della ricerca e alle migliaia di volontari impegnati per trovare fondi per battere il cancro. Noi siamo orgogliosi di farlo mettendo a disposizione il porticato del nostro palazzo comunale.” Sarzana dunque ha voluto far parte delle tante città che partecipano alla prima occasione dell’anno per sostenere il lavoro di circa 5.000 ricercatori e promuovere comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. Quello di sabato e domenica prossimi a Sarzana sarà un appuntamento importante, che apre il nuovo anno di raccolta fondi per AIRC che, insieme ai suoi 20 mila volontari, impegnati in 3.000 piazze, distribuirà il frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. Si tratta, infatti, di arance rosse italiane che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di vitamine, da quest’anno, ci sono anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro). I volontari, inoltre, consegneranno una guida con alcune preziose informazioni sulla prevenzione, in particolare su fumo e obesità, insieme a ricette sane e gustose a base di arance, firmate da Moreno Cedroni, Carlo Cracco e dal giovane chef JRE Roberto Tonola. “Il modo migliore per sostenere la ricerca contro il cancro e contro ogni malattia – ha chiuso il sindaco - è credere nella nostra comunità scientifica, diffondere le informazioni corrette sulla prevenzione, investire su ogni gesto che possa essere utile a compiere anche un piccolo passo avanti. Sarzana è a fianco di AIRC e di chiunque sostenga la ricerca scientifica.”