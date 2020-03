Paganini: "Oltre cinquanta controlli in due giorni, serve senso civico"

Sarzana - Val di Magra - “Dobbiamo mettere in azione il senso civico anche pensando a chi negli ospedali non si riposa da giorni e rischia la sua salute per curare il prossimo”. Questo l'appello di Monica Paganini, sindaco di Arcola reduce come tutti i colleghi da un'altra giornata vissuta in prima linea.

“Nel tempo in cui ho monitorato strade e stradine delle frazioni – spiega - ho verificato una significativa adesione alle misure di contenimento della circolazione, anche a piedi. Chiedo a tutti di continuare a stare a casa. Con rigore, anche nei prossimi giorni.Leggo post di chi chiede che siano istituiti posti di blocco per garantire il rispetto delle misure. Rispondo che non è solo un problema di posti di blocco. Noi stiamo facendo il possibile per fermare chi circola senza motivo. Il monitoraggio da parte dell'Amministrazione è garantito anche se con le poche forze che ha. In molti dell'Amministrazione si stanno dando da fare per garantire le misure. I controlli di polizia locale nelle due giornate passate sono stai più di 50. Da cittadini – conclude – tutti possiamo fare il possibile per invitare chi ancora circola senza motivo urgente a tornare a casa, dobbiamo ricordare che chi resta a casa protegge prima di tutto se stesso”.