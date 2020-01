Padre Dermine, esperto di sette, parlerà a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Venerdì prossimo 31 gennaio sarà celebrata in diocesi la festa di San Tommaso d’Aquino, patrono degli studi teologici. Luogo di svolgimento della celebrazione, che come sempre ha la forma della "giornata del clero", sarà il seminario vescovile di via Mascardi a Sarzana. Per l’occasione saranno presenti anche i tre seminaristi della diocesi i quali, come è noto, stante il loro numero ridotto seguono attualmente i corsi teologici presso il seminario arcivescovile di Genova. Come ogni anno, il rettore don Franco Pagano ha invitato, per un meditazione rivolta al clero diocesano, un relatore esterno. Si tratta del padre domenicano François Dermine, il quale parlerà sul tema “Cura pastorale delle persone oppresse dal potere delle tenebre, con particolare riferimento al ministero di esorcista”. Il programma della giornata inizierà alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti e la preghiera di inizio (con possibilità di parcheggio auto nell’ampio cortile del seminario). Alle 10, dopo brevi interventi del rettore e del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, il padre Dermine terrà la sua meditazione. Alle 11, nella chiesa del seminario, Adorazione eucaristica con recita dell’ora Sesta, preghiera particolare per le vocazioni e Benedizione. Concluderà l’incontro il pranzo consumato dai sacerdoti della diocesi insieme ai seminaristi. Il padre Dermine, di origini canadesi, è stato tra l’altro cofondatore e presidente del Gris, il gruppo di ricerca e di informazione socio–religiosa che si occupa, tra l’altro, dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi e delle “sette”. Ha collaborato e tuttora collabora con Radio Maria.