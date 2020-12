Orientamento, il Parentucelli Arzelà incontra online i ragazzi delle medie

Sarzana - Val di Magra - Anche l’orientamento scolastico dell’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana, cioè le iniziative per aiutare studenti e famiglia nella scelta della scuola secondaria di secondo grado (le cosiddette superiori), inizia il suo cammino con gli incontri a distanza in tempo di emergenza Covid.

L’istituto di piazza Ricchetti, che raccoglie gli indirizzi liceali (scientifico e classico), tecnici (economico e turistico) e professionale (agrario), ha pubblicato sul proprio sito internet www.parentucelli-arzela.edu.it una guida per le famiglie e gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado (le medie) con lo scopo di aiutarli a progettare il loro futuro scolastico.



Il Parentucelli Arzelà, grazie alla collaborazione tra personale docente, studenti ed ex, sotto la guida del dirigente Generoso Cardinale, organizza tre attività principali. La prima: open day a distanza attraverso piattaforma meet, secondo calendario da definire con le referenti orientamenti in uscita delle scuole medie. La seconda: visite virtuali della scuola e dei suoi ambienti attraverso video e materiali caricati sul nostro sito scolastico. La terza: approfondimenti tematici sui vari indirizzi di studio e curvature attraverso video caricati sul nostro sito scolastico e collegamenti a distanza.



Per tutto questo è partito il 3 dicembre, e andrà avanti fino alla chiusura delle iscrizioni, l’iniziativa Sportello OrientaMeet, in programma ogni giovedì dalle 10 alle 10,45. Si tratta di un servizio finalizzato a sviluppare la capacità di scelta corrispondente alle attitudini degli studenti. Si svolge in modalità a distanza ed è curato dalle referenti dell’Orientamento in entrate, le professoresse Monica Nicoli e Maristella Storti. La prenotazione allo sportello OrientaMeet sarà effettuata dai genitori inviando una mail all’indirizzo di posta orientati@parentucelli-arzela.edu.it. Genitori che riceveranno poi tutte le indicazioni sulla modalità di collegamento). Infine, il Parentucelli Arzelà ha organizzato una serie di incontri a distanza con tutte le scuole medie del comprensorio.



Per qualsiasi informazione le famiglie potranno chiamare la segreteria didattica, a disposizione per informazioni anche telefoniche (0187/610831) in orario di apertura: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,30 alle 13. Per qualunque eventuale ed ulteriore chiarimento è stata creata apposita casella di posta elettronica orientati@parentucelli-arzela.edu.it oppure è possibile contattare le referenti orientamento Nicoli e Storti tramite segreteria