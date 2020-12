Open day straordinario su Meet per il Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - Open day a distanza venerdì 18 dicembre dalle 16,30 alle 18,30 per le famiglie e gli alunni impegnati nella scelta della scuola secondaria di secondo grado (le superiori) e interessati all’impostazione degli studi dell’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana.



La scuola di piazza Ricchetti presenterà i suoi indirizzi liceale (scientifico e classico), tecnico-economico (amministrativo e turistico) e professionale (agrario) con una giornata speciale, durante la quale aprirà le porte online ai ‘visitatori’, i ragazzi alle prese quest'anno con l’esame alla scuola secondaria di primo grado (la terza media).



Un evento speciale, come detto, dettato dall’alta richiesta di contatti e approfondimenti sull’offerta formativa del Parentucelli Arzelà, guidato dal dirigente Generoso Cardinale, arrivati sia dagli utenti della bassa Val di Magra, tradizionale bacino, sia da quelli di un comprensorio più ampio.



In questo incontro, alunni e genitori potranno partecipare ai tavoli di lavoro tenuti dai docenti dei diversi indirizzi e curvature per ricevere informazioni specifiche sui vari piani di studio. Per farlo dovranno fare riferimento ai rispettivi Link, pubblicati sul sito scolastico www.parentucelli-arzela.edu.it e operare sulla piattaforma Meet.



Il liceo classico presenta due indirizzi: ‘tradizionale’ e ‘curvatura teatrale-musicale’. Il liceo scientifico oltre ai corsi ‘tradizionale’ e ‘classe 3.0’ (quest'ultimo con lezioni più improntate sulle tecnologie) offre le curvature ‘sportiva’, ‘linguistica’ e ‘fisico-matematico’. L'istituto tecnico-economico raccoglie i corsi a ‘indirizzo turistico’ e a ‘indirizzo amministrativo finanza e marketing’ con anche la curvatura ‘Web marketing e comunicazione’. Per quanto riguarda gli studi professionale l'istituto sarzanese si presenta ormai da anni con l’agrario.



Il Parentucelli Arzelà riprenderà poi l’orientamento al rientro dalle vacanze di Natale. Dall’11 al 19 gennaio saranno organizzate altre iniziative, in particolare incontri pomeridiani da remoto, propedeutici allo studio di alcune delle discipline caratterizzanti l'istituto. Il calendario di tutte le iniziative e i link per partecipare saranno pubblicati sul sito scolastico.



A gennaio sarà sempre attivo lo Sportello Orientiameet ogni giovedì (dalle 10 alle 11) e anche in altri orari su richiesta scrivendo alla seguente e-mail orientati@parentucelli-arzela.edu.it La segreteria didattica è a disposizione per informazioni anche telefoniche (0187/610831) in orario di apertura, mentre i materiali informativi sono disponibili sul sito scolastico.