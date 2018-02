Open day al Quarto Piano, si parlerà anche di 'ndrangheta in Liguria

Sarzana - Val di Magra - Sabato 17 febbraio presso il bene confiscato "Quarto Piano" in via Landinelli 42 a Sarzana, si terrà un pomeriggio di apertura per la cittadinanza. Dalle ore 15, infatti, sarà possibile visitare la mostra sul tema "Libertà" con opere di giovani artisti locali under 30, mentre dalle ore 17 ci sarà una conversazione tra Marco Antonelli, referente provinciale dell'associazione Libera, e Luca Traversa, responsabile dell'Osservatorio "Boris Giuliano", sul rapporto tra la 'ndrangheta e la politica nella nostra Liguria.



Durante il pomeriggio sarà offerto un rinfresco con prodotti del mercato equo-solidale. L'iniziativa, promossa dalle associazioni Libera e L'égalité per offrire alla collettività un'occasione per dare spazio alle bellezze e alle criticità del nostro territorio, si inserisce in un percorso di avvicinamento verso la XXIII Giornata regionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà il prossimo 21 marzo a Sarzana.