Oltre mille postazioni per le spiagge libere di Marinella, come prenotare

Sarzana - Val di Magra - La stagione balneare sta per entrare nel vivo e anche le spiagge libere di Marinella, affidate a privati con avviso pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, hanno organizzato spazi e accessibilità garantendo pulizia, salvataggio e contingentamento secondo le norme di legge e nel rispetto delle linee guida sulla gestione e accesso durante l'emergenza Coronavirus.



Dall’ufficio demanio fanno sapere che sono 1140 postazioni per oltre 3000 persone, divise in spazi indipendenti da 10 metri quadri o, per le postazioni singole della ex-colonia Olivetti, da 4 metri quadri.



Tutte le spiagge sono state inserite nell’app scaricabile gratuitamente su smartphone SpiaggiaTi, grazie alla quale è possibile verificare in tempo reale la disponibilità di posti liberi.



La suddivisione nel dettaglio:

- spiaggia libera ex-colonia Olivetti (gestita da Oasi), negli spazi tra il Bagno “Tritone” e il bagno “Ambra” in viale Kennedy: 300 postazioni di cui 150 “grandi” (10mq) per massimo 4 persone dello stesso nucleo familiare e 150 “singole” (4mq) prenotabili ai seguenti numeri 018764698 / 3463935621 / 3331322052; servizi a disposizione: doccia, spogliatoio, servizi igienici.



- spiaggia libera denominata “via Kennedy 1” (gestita da bagno Rondine), negli spazi tra Alfa Diana e Rondine in viale Kennedy: 32 postazioni “grandi” a disposizione per prenotazioni allo 0187/64025 (anche via whatsapp) oppure scrivendo a info@hotelrondine.it;

servizi a disposizione: doccia, spogliatoio, servizi igienici, lavapiedi, servizio infermieristico, aree comuni e parcheggio biciclette.



- spiaggia libera denominata “via Kennedy 2” (gestore Zena Mare), negli spazi tra Bagno “Zena” e bagno “Tritorne” in viale Kennedy: 8 postazioni “grandi” a disposizione per prenotazioni al 3923372310, oppure scrivendo a spiaggiaviakennedy@gmail.com.

Servizi a disposizione: servizi igienici e docce.



- Spiaggia libera denominata “viale Litoraneo” (gestore Marinella Beach), negli spazi tra Sport Natura e Bagno “Roma” in viale Litoraneo, per le dimensioni importanti delle spiaggia che ospita ben 800 postazioni “grandi”, ad oggi non risulta necessario effettuare alcuna prenotazione.