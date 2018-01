Oltre 73mila euro per le associazioni culturali

Liquidati i contributi alle realtà di Sarzana che hanno promosso eventi ed iniziative nel 2017.

Sarzana - Val di Magra - Ammonta a 73.800 euro il contributo liquidato dal Comune di Sarzana alle associazioni culturali per attività ed iniziative svolte nel 2017 oppure in programma nei prossimi mesi. Appuntamenti inseriti principalmente nel calendario estivo con una o più date, oppure lungo tutto l'anno come nel caso dell'Acoustic Guitar Village oppure del Lavoratorio Artistico, e rivolti a differenti tipi di pubblico.



Nel prospetto approvato dall'Area 2 – servizio attività culturali, compaiono quindi i 6.000 euro per l'associazione “Il Pianoforte” che ha organizzato fra gli altri i concerti in sala consiliare, e i 3.500 per Live Music Academy. L'associazione “Amici della musica” - che cura il festival Musica e Suoni – ha ricevuto invece 10.000 euro mentre 1.000 sono andati a “Una Tantum” che si occupa di improvvisazione teatrale. L'associazione Rasoterra, che organizza il “Festival della Mentina” e quotidianamente gestisce la casa di cultura del “Lavoratorio Artistico”, ha avuto 4.000 come seconda tranche, mille in meno rispetto al già citato Armadillo Club – Acoustic Guitar Meeting a cui sono andati 5.000 euro come terza tranche. Stessa cifra per Ordinesparso della rassegna teatrale Nin, e per l'associazione Senza Tempo che ha promosso la rievocazione storica in Cittadella, raddoppiata invece (10.000 euro totali) per Facciamo Circo del raduno nazionale tenutosi a fine aprile. Alla Società Dantesca sono andati 4.800 euro per il Festival della Musica, scesi a 4.000 per la Calandriniana (ma in questo caso si tratta di una seconda tranche), mentre il Circolo Fantoni ne ha ricevuti 5.000 (seconda tranche) per “Salotto Sarzana”.

Seconda parte del contributo anche per Percorsi – Premio Montale a cui sono andati 2.500 euro, stessa cifra riservata al Coro Sarzana Concentus mentre Cna della Spezia avrà 500 euro per il premio “Città di Sarzana”.

Infine il CSSS che avrà 5.000 come anticipo per le iniziative programmate per quest'anno.

La determina del Comune specifica inoltre come “eventuali ulteriori contributi integrativi potranno ancora essere concessi anche successivamente, sulla base della dettagliata rendicontazione delle entrate e delle uscite delle diverse iniziative, e previo il reperimento delle risorse necessarie”.