Olio e vino fatti dagli studenti all'asta per attrezzare la cantina del Parentucelli Arzelà

Il professor Caleo: "In vendita i prodotti ottenuti dal lavoro dei nostri ragazzi nella precedente annata agraria".

Sarzana - Val di Magra - Gli studenti dell’istituto scolastico superiore ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana organizzano un’asta di beneficenza con olio e vino di loro produzione per la raccolta di fondi indispensabili all’acquisto di una botte refrigerante da destinare alla cantina didattica. L’iniziativa, denominata ’50 confezioni all’asta’, ideata e promossa dai ragazzi insieme ai loro dirigenti e insegnanti, si terrà giovedì 13 dicembre, con inizio alle 16, nella sala conferenze della scuola di piazza Ricchetti.

“Vogliamo allestire una cantina - osserva il professor Massimo Caleo, primo collaboratore della dirigente Vilma Petricone - che sappia coniugare modernità e tradizione. Un nostro generoso benefattore, storico bracciante della Val di Magra, ha donato alla scuola le sue botti di cemento, adatte per i vini rossi. Adesso dobbiamo comprare una botte di acciaio, con impianto refrigerante per i bianchi. Non abbiamo le risorse necessarie e confidiamo di trovarle il 13 dicembre. Metteremo all’asta i prodotti ottenuti dal lavoro dei nostri ragazzi nella precedente annata agraria. Con un po’ di volontà, creatività e vicinanza siamo certi di raggiungere questo obiettivo. Per il futuro dei nostri alunni, e prepararli adeguatamente ad affrontare nuove sfide”.