Ok dalla giunta alla riorganizzazione della macchina comunale

Sarzana - Val di Magra - Una nuova riorganizzazione della macchina comunale che tenga conto dei bisogni e delle necessità interne all'ente finalizzandole al miglioramento del servizio offerto al cittadino.

Una revisione che, a fronte dell'arrivo di due nuovi dirigenti, vedrà diminuire il numero delle posizioni organizzative che passeranno da undici a otto la cui competenza è stata “allargata” a più settori e che verranno individuate con apposito bando interno.



In altre parole è una vera e propria rivoluzione, sia nella forma che nella sostanza, quella che la Giunta Ponzanelli si appresta ad apportare alla struttura organizzativa del Comune.



“Al nostro arrivo - spiega l'assessore al personale Daniele Baroni- abbiamo trovato una struttura costretta a lavorare in qualche modo sull'emergenza determinata dalla necessaria sostituzione della dirigenza e dalla mancanza di visione. Ed è stato proprio a partire da quest'ultima che, anche accogliendo alcuni suggerimenti provenienti dal sindacato, abbiamo rivisto l'assetto organizzativo dell'ente ripensando la nuova macro-organizzazione della struttura, ridisegnandone i settori all'insegna dell'attinenza delle competenze”.



Nella delibera n.209 “Modifica assetto organizzativo -determinazioni” la Giunta scrive: “Abbiamo rivisto l'assetto organizzativo dell'ente: atto imprescindibile al fine di dare maggiore incisività all'attuazione delle linee programmatiche di mandato in termini di efficacia, efficienza ed economicità, rimodulando i settori e ridistribuendo i servizi in maniera omogenea per garantire un'ottimale gestione amministrativa della flessibilità organizzativa, prevedendo la costituzione di nuove unità operative e una nuova e più confacente denominazione di alcuni comparti interni e dei servizi”.



Detto in altri termini sono tre le aree operative in cui viene suddiviso il Comune: Area 1 Istituzionale che resterà sotto la dirigenza del segretario generale, dottor Luigi Guerrera, Area 2 Amministrativo Contabile e Area 3 Tecnica che avranno ciascuna un dirigente dedicato. Alle dirette dipendenze del sindaco restano il capo di gabinetto, lo staff del sindaco, l'ufficio stampa e relazioni esterne, l'avvocatura civica, la cooperazione e relazioni internazionali e la segreteria del sindaco, oltre al Corpo di Polizia Locale.



Otto sono le posizioni organizzative, comprese due alte professionalità, che avranno la responsabilità dei seguenti servizi:

Area 1 istituzionale- Settore Front Office: servizi demografici e statistico, Urp;

Area 2 Amministrativo contabile- Settore programmazione finanziaria: gestione finanziaria, riscossione entrate, economato, ricerca finanziamenti pubblici, organizzazione risorse umane;

Area 2 Amministrativo contabile-Settore cultura e servizi alla persona: marketing territoriale, biblioteca civica e archivio storico, welfare, politiche giovanili, scuola;

Area 2 Amministrativo contabile: gestione documentale, patrimonio e demanio, anticorruzione e privacy, segreteria generale;

Area 3 Tecnica-settore pianificazione governo e sviluppo del territorio: pianificazione urbanistica ed esproprio, edilizia privata-SUE, SUAP, demanio marittimo, tutela ambientale e idrico-integrata, tutela faunistica, protezione civile, gestione del territorio;

Corpo di Polizia Locale

Alta professionalità Avvocatura Civica

Alta professionalità Ufficio Stampa e Relazioni Esterne