Occhi puntati sugli alberi lungo la via che porta a Ponzano superiore

Sarzana - Val di Magra - Occhi puntati su alberi e vegetazione che costeggiano Via Gramsci, l'arteria che conduce da Santo Stefano Magra alla frazione collinare di Ponzano superiore, circa quattro chilometri di tracciato. Il Comune santostefanese ha avviato da qualche tempo un'attività di monitoraggio delle piante collocate in siti pubblici, o in prossimità degli stessi, per scongiurare potenziali rischi per la pubblica incolumità. Palazzo civico ritiene ora opportuno monitorare il verde che insiste su Via Gramsci, dove negli ultimi tempi il forte vengo ha evidenziato alcune criticità meritevoli di indagine. Perciò l'ente ha affidato all'agronomo dott.ssa Stefania Trevia l'incarico di fare un'analisi della vegetazione su entrambi i lati della strada, producendo schede di intervento, materiale cartografico, un censimento degli esemplari estranei all'ecosistema locale e altre attività, tutte finalizzate al check up completo della vegetazione lungo la strada considerata.



