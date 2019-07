Oasi Lipu deturpata dagli incivili, la rabbia dei volontari

Sarzana - Val di Magra - Bottiglie di plastica, sacchi di spazzatura, cartoni, una poltrona da giardino e addirittura un passeggino. È un triste campionario di inciviltà quello trovato sabato mattina all'interno dell'Oasi Lipu di Arcola, in località San Genisio, dai volontari che solitamente si premurano di tenere pulita la zona e che già in altre occasioni si erano trovati ad affrontare situazioni simili, ma non di questa portata. Qualcuno infatti dopo essersi accampato nell'area – inserita all'interno del Parco di Montemarcello Magra Vara – se n'è andato lasciando tutto così nel più totale degrado, a poche ore fra l'altro dall'iniziativa “Un'alba blu” in programma questa mattina e poi rimandata al 4 agosto a causa del maltempo.



“Non sarebbe stato certo possibile accogliere i visitatori in queste condizioni – commenta amaramente Pamela O'Shaughnessy, una delle volontarie che hanno a cuore l'Oasi Lipu – speriamo che dalla prossima settimana si riesca a ripulire tutto. Sabato mattina, dopo aver trovato questo disastro ho subito provveduto a segnalare la situazione agli enti preposti ma fino ad ora non ho riscontrato interventi risolutivi. L'area è attrezzata e molto utilizzata ma non ci eravamo mai trovati di fronte ad una cosa del genere. Da soli non possiamo riuscire a smaltire tutti questi detriti”.