Nuovo puc di Sarzana, affidato l'incarico per la valutazione ambientale

Sarzana - Val di Magra - Prosegue l'iter per la redazione del nuovo Puc di Sarzana affidato agli architetti Boeri e Giuliani e per il quale il Comune ha appena nominato i professionisti che dovranno realizzare la valutazione ambientale strategica “non disponendo di personale idoneo a svolgere tali studi”. In seguito all'indagine preliminare svolta da Palazzo Roderio sulla base di preventivi tecnici qualificati la scelta è ricaduta sul raggruppamento temporaneo formato dall'architetto Enrica Maggiani, il collega Fabrizio Esposito e dalla dottoressa Alessandra Fregosi, tutti in possesso dei “requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico e alla tipologia e categorie delle opere da progettare”. Per la vas del nuovo Piano urbanistico il Comune investirà 14.700 euro.