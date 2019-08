Nuovo desk di Sarzana al terminal crociere

Sarzana - Val di Magra - Da oggi al terminal crociere della Spezia è attivo il nuovo desk informativo del Comune di Sarzana, inaugurato stamani dal sindaco Cristina Ponzanelli grazie all'accordo raggiunto con Costa Crociere. Un servizio a costo zero per l'amministrazione che utilizzerà tirocinanti del corso turistico di "Val di Magra Formazione" i quali forniranno materiale informativo e indicazioni ai turisti che ogni giorno sbarcano a Largo Fiorillo.

"Oltre settecentomila crocieristi a stagione, provenienti da tutto il mondo potranno ora scoprire la nostra città - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - un ulteriore passo avanti per promuovere Sarzana in un settore importantissimo. Non solo - aggiunge - prosegue così anche il percorso di marketing territoriale di un luogo che vanta una storia e bellezze uniche che possono anche essere promosse a chi approda alla Spezia".



A distanza di quattro anni dunque il Comune torna a puntare sul desk al terminal ma lo fa in un contesto che nel frattempo è cresciuto in termini di arrivi ed impatto economico. E lo fa dando seguito al lavoro del consulente Giannecchini che da settimane conduce alla visita del centro storico gruppi di turisti appena sbarcati. Lo spazio sarzanese sarà aperto anche da altri comuni della Val Di Magra oppure operatori che vorranno promuovere territori e attività.