Nuovo corso del Canale Lunense inizia con una 'dote' di duecentomila euro

Sarzana - Val di Magra - “Ci tengo a fare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo consiglio del Canale Lunense e ad evidenziare il nuovo approccio con gli altri enti come il nostro”. Così l'assessore regionale Giacomo Giampedrone nel corso della visita istituzionale nella sede sarzanese del consorzio di bonifica, dove ha incontrato la neo presidente Francesca Tonelli e il suo vice Lucio Petacchi insediatisi da meno di un mese dopo il travagliato rinnovo delle cariche. “C'è stato da subito un dialogo molto costruttivo – ha sottolineato Giampedrone – e mi fa piacere annunciare l'avvio della convenzione per lo stanziamento di duecentomila euro da utilizzare per la manutenzione su Arcola, Ameglia e Sarzana sulle opere di terza categoria già fatte negli anni scorsi. Interventi di competenza della Regione che affidiamo al Canale avendo trovato un'ottima risposta in tal senso. Abbiamo enormi necessità di attenzione al territorio soprattutto durante le allerte ed è importante iniziare a lavorare per mutare verso un consorzio di difesa del suolo. Aver tenuto a Sarzana, in questo stesso luogo, l'ex Autorità di Bacino è stato un risultato importante e crediamo ora che la collaborazione possa essere funzionale al progetto”.



Tornando su un tema più volte sollecitato dal presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Tedeschi, Giampedrone ha poi osservato: “Sento spesso appelli sul contratto di fiume, che è strumento efficace in programmazione, – ha detto – ma se questo non ha un “braccio armato” rischia di rimanere qualcosa di monco. Un Canale forte, che guarda al futuro, può dare grandi risposte sia come consorzio irriguo che sulla difesa del suolo. Siamo disponibili a lavorare insieme per obiettivi di corto, medio e lungo periodo facendo incontri e tavoli tecnici perché ora è il momento di programmare.



“Senza dimenticare la sua vocazione irrigua il Consorzio (che oggi ha un bilancio di circa 1,4 milioni per bonifica e irrigazione) può essere un ente strategico per la prevenzione del rischio idrogeologico – ha sottolineato Tonelli – e stiamo avviando un percorso di rinnovamento in sinergia con tutte le realtà del territorio con la volontà di discutere insieme le soluzioni migliori e più efficaci. Fra i primi progetti in agenda ci sono la manutenzione della turbina di Marinella, la ristrutturazione della sede mentre per quanto riguarda l'irrigazione entro fine anno vogliamo analizzare l'attuale comprensorio per passare dal metodo a scorrimento a quello a pressione che è più efficace ed economico. Inoltre è prevista l'installazione di sensori di portata. Entro fine anno – ha concluso la presidente – usciremo anche con i bandi per l'acquisto di due trattori, idrovore e carrelli mentre vorremmo attuare i progetti di messa in sicurezza della zona dei mulini e delle acque medie datati 2002 e 2006”. “Siamo a disposizione del territorio e vogliamo lavorare in sinergia con esso – ha proseguito Petacchi – per effettuare manutenzioni e verifiche costanti, stiamo lavorando quotidianamente a stretto contatto con i tecnici”.



Infine il Canale Lunense potrebbe essere anche coinvolto nella gestione della nuova idrovora che sarà installata alla foce del Magra grazie ai sei milioni del Governo: “Andrà a bando di gara entro fine ottobre – ha chiuso Giampedrone – quindi in cantiere per il 2020. Si tratta di un'opera importantissima e sicuramente il Consorzio possa dare risposte importanti alle esigenze di manutenzione dei sindaci.