Nuovo centro diurno di Castelnuovo pronto entro l'estate

Ieri convegno di presentazione. Montebello e Bonvini: "Risultato importantissimo, riusciremo a soddisfare esigenze delle famiglie".

Sarzana - Val di Magra - Potrebbero chiudersi entro l'estate i lavori per la riqualificazione dell'ex consultorio di Castelnuovo Magra che diventerà un nuovo centro diurno per l'autismo e altre patologie neurologiche raccogliendo così le necessità delle famiglie di tutta la Val di Magra. L'intervento rientra nella più ampia convenzione per la realizzazione di una rete di servizi, a livello provinciale, sottoscritta dai Comuni di La Spezia, Sarzana, Castelnuovo Magra, Fondazione Carispezia ed ASL 5, assieme alle associazioni che si occupano di autismo, ed è stato finanziato con 250mila euro dall'azienda sanitaria che è anche proprietaria dell'immobile di Molicciara.



Il progetto è stato presentato ieri in un convegno che si è tenuto presso il centro sociale di via Carbonara al quale hanno preso parte la dott.ssa Maria Alessandra Massei, direttore sociosanitario ASL 5; il dott. Franco Giovannoni, dirigente neuropsichiatria infantile ASL 5; la dott.ssa Giulia Micheloni, consigliere di amministrazione Fondazione Carispezia; la dott.ssa Lisa Iannone, assistente sociale, ATS 19 oltre ai rappresentanti delle associazioni come Insieme per i diritti dei nostri figli.

“La nascita di questo centro diurno è per noi una delle iniziative più belle e importanti di questi cinque anni – ha commentato al termine l'assessore alle politiche sociali Arianna Bonvini – c'era l'esigenza di rispondere alle necessità delle famiglie mettendo a loro disposizione un servizio che oggi possono avere solo recandosi a Spezia o a Fossone. Poterlo offrire qui è per noi una grande soddisfazione”.



“L'intervento è già stato progettato e a breve partirà la procedura di gara – ha aggiunto il sindaco Montebello – i tempi saranno ragionevolmente brevi e presto i bambini e i ragazzi potranno usufruire dei nuovi spazi senza dover fare troppi chilometri. Quella odierna è stata una giornata importante perché abbiamo potuto presentare un progetto al quale abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi e del quale abbiamo parlato solo alla firma della convenzione. Non era scontato che venisse realizzato qui a Castelnuovo – ha concluso – ma siamo felici di esserci riusciti, anche perché vista la nostra posizione riusciremo ad arginare le “fughe” verso la Toscana”.