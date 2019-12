Sarzana - Val di Magra - Un regalo molto gradito dalle famiglie dei bambini che frequentano la scuola elementare di Crociata: un cancello in ferro realizzato appositamente per chiudere e mettere in sicurezza l'accesso al plesso. La struttura, donata da Fabio Lambruschi dell'azienda agricola Ottaviano Lambruschi e da Giorgio Garbini dell'Officina Poli (nella foto) è stata montata nei mesi scorsi ed è un dono alla comunità sarzanese tutta visto che va a migliorare la sicurezza e la fruibilità di una scuola. “Ringrazio questi due imprenditori - ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli - per l'attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra città. La scuola sarà ora più sicura e fruibile in tutti i suoi spazi dai nostri bambini”.