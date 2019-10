Nuovo bando per le borse lavoro

Sarzana - Val di Magra - Per il secondo anno consecutivo la Giunta Ponzanelli, con delibera n.260, ha dettato le linee di indirizzo per la stesura del bando pubblico per l'individuazione delle borse lavoro in un'ottica di pubblicità, trasparenza e pari opportunità di accesso dei richiedenti, al fine di evitare del tutto la discrezionalità nella scelta dei soggetti aggiudicatari.



Nell'atto infatti sono stati indicati i criteri che verranno richiesti al momento della domanda di accesso al bando per progetti di supporto a servizi comunali, istituti scolastici, associazioni di volontariato, decoro urbano, sfalcio erba e decoro dell'arenile di Marinella. Obiettivo del progetto, come noto, è quello di fornire un sostegno al reddito ai soggetti che hanno difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro tramite un’esperienza lavorativa retribuita nell’ambito di lavori socialmente utili.



I percorsi di inclusione sociale saranno attivabili a favore di persone in stato di disagio sociale e a rischio di esclusione, garantendo il rispetto del principio di rotazione, per garantire a un maggior numero di soggetti di accedere al beneficio secondo criteri chiari e certi. Come da normativa di riferimento regionale, i soggetti possono accedere al percorso per un massimo di due anni consecutivi. Fra i requisiti è previsto un ISEE relativo al nucleo familiare relativo al 2019 non superiore a 7500euro.



“Per il secondo anno – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – abbiamo voluto offrire a tutti le stesse opportunità, individuando i criteri per un nuovo bando che avrà la durata di un anno e che potrà garantire a chiunque, partendo dalle stesse condizioni, le stesse possibilità”.