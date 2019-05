Sarzana - Val di Magra - Nuovo bando per il mercato a chilometro zero di Ameglia che si rinnova e che sarà aperto ad aziende del territorio comunale ma non solo; potranno partecipare infatti anche aziende della provincia di La Spezia e Massa Carrara per rappresentare appieno tutta la qualità alimentare della Lunigiana.



Come sempre ubicati in Piazza Pertini a Fiumaretta, gli stand saranno presenti dalle 8 alle 13. “Sono orgoglioso – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Gregorio Ravani – di poter presentare questo nuovo bando che mira a rinnovare e migliorare l'offerta del nostro mercato locale del Km 0. La nostra amministrazione ha sempre creduto nel successo di questo appuntamento stagionale che ormai da anni è diventato un punto di riferimento per chi vuole comprare prodotti sani e di alta qualità. Abbiamo notato che anno dopo anno - continua l'Assessore Ravani - si intravedevano ampi margini di miglioramento dell'offerta ed abbiamo deciso quindi di indire un nuovo bando che darà un'ulteriore sferzata verso l'eccellenza. Con questo iniziativa confermiamo - Conclude l'Assessore Gregorio Ravani - che la priorità di questa amministrazione è dare il giusto spazio agli imprenditori locali che hanno investito nella qualità del proprio lavoro, tutelando anche tutti i clienti che potranno acquistare prodotti sani e di eccellenza."



Il bando è scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.ameglia.sp.it, nel quale potrà essere consultato anche il relativo Disciplinare. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune (Via Caffaggio, 15 – Ameglia) o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.ita decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando. Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 15 maggio 2019.