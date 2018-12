Nuovo anno ricco di servizi per Confimpresa-Former

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina alla presenza della Senatrice Pucciarelli e con i saluti dell'Assessore di Sarzana Stefano Torri, è stato presentato il calendario 2019 ed i nuovi servizi offerti da Confimpresa-Former Sarzana, agenzia di formazione nata ad ottobre di quest'anno sita in Via Variante Aurelia n.195 Sarzana.



Tema centrale della giornata è stata la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione professionalizzante\riqualificante poiché l'obbiettivo dell'agenzia è formare persone che trovino immediata occupazione sul territorio. Confimpresa-Former ha strutturato, a tal proposito, una rete di servizi che segue passo passo aziende e corsisti nel trovare la giusta formazione, in ogni settore, da quella finanziata, a quella interprofessionale fino a quella a catalogo.

“Sono contenta di essere qua – ha detto Pucciarelli – perché è la realizzazione di un percorso che ho visto nascere con la Regione Liguria e l'approccio nuovo al mondo del lavoro partendo dalle ricerche di mercato rispetto a nuove professionalità mancanti sul territorio per formare persone nell'ottica occupazionale”.



Alla presentazione hanno preso parte anche Antonio e Daniele Tarantino di Confimpresa Massa, Serena Vergassola, responsabile di Confimpresa-Former Sarzana e Clarke Ruggeri, responsabile Former.



Per info: Facebook alla pagina confimpresa o al numero 3484748508 oppure mail confimpresaformer@gmail.com