Nuovi sensori e uno studio del Politecnico per i miasmi del Molinello

Sarzana - Val di Magra - Uno studio affidato a un Politecnico e dei sensori aggiuntivi. Queste le due novità annunciate ieri sera in consiglio comunale dal sindaco vezzanese Massimo Bertoni sul fronte base Pol-Nato (stoccaggio idrocarburi) del Molinello, da tempo sotto i riflettori per le emissioni odorigene che causano disagi ai residenti. I due episodi più recenti sono capitati a fine settembre e nel corso del mese di ottobre. Il primo cittadino ha esordito dando lettura della petizione protocollata in Comune, con circa duecento firme, per chiedere soluzioni, un'iniziativa promossa dal gruppo di lavoro spontaneo sorto al Molinello due anni fa. Nel documento si elencano i problemi accusati dalla popolazione - odori, nausea, bruciori - nonché aspetti quali il progressivo peggioramento della qualità della vita e il rischio di deprezzamento degli immobili.



Bertoni ha parlato, verbale alla mano, dell'incontro avuto nei giorni successivi ai miasmi settembrini con il comandante Rete Pol Ten. Col. Vito Cusano e con l'ingegner Emiliano Gabella in rappresentanza della società Ig "i quali hanno ribadito la volontà di collaborare con l'amministrazione e gli enti preposti ai controlli". Il sindaco ha tuttavia sottolineato di non aver ancora ricevuto dati sui disagi del 24 settembre. "Il tenente colonnello Cusano la settimana prossima sarà di nuovo qui - ha continuato il sindaco -. Io voglio conoscere i dati relativi ai problemi di settembre e i motivi di quelli di ottobre". E Cusano, ha aggiunto il sindaco, "ci ha comunicato che è stato dato un incarico a un Politecnico - non ci è stato al momento detto quale - affinché elabori uno studio volto a individuare soluzioni per eliminare i miasmi. Uno studio che quando sarò pronto vorremmo visionare anche noi. Cusano e Gabella hanno affermato di avere a cuore la risoluzione della questione. Io ho detto loro della petizione e dell'attenzione al problema di tutti i gruppi consiliari".



Il consigliere della Lega Carlo Tangerini ha invitato l'assemblea a seguire la vicenda "senza voler mettere bandierine", orientamento condiviso dal sindaco e dal capogruppo pentastellato Tiziano Pucci, che nel suo intervento ha ricordato l'interrogazione grillina sul Molinello presentata quasi un anno fa, segnalando altresì come "le norme riservino estrema rilevanza alle molestie odorigene" e invitando Bertoni ha far valere il suo ruolo di massimo garante della salute pubblica. Infine, il primo cittadino ha spiegato che Palazzo civico ha formalmente contattato Arpal chiedendo l'installazione di sensori passivi per il controllo della qualità dell'aria lungo il perimetro della base Pol-Nato. "Ci fidiamo della strumentazione dell'Aeronautica, ma intendiamo averne anche una nostra. Aspettiamo fiduciosi una risposta da Arpal", ha concluso.



n.r.