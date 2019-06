Nuovi orari per alcuni uffici del Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nuovo orario di apertura al pubblico per alcuni servizi comunali a partire dal 1°luglio:

Ufficio tributi apertura il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12



SUE , Sportello Unico Edilizia, apertura al pubblico martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 (si ricorda che a partire dalla stessa data le pratiche non potranno più essere presentate in formato cartaceo ma solo digitalmente, eccezion fatta per i permessi a costruire e le autorizzazioni paesaggistiche)



Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente apertura al pubblico martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12



Ufficio protocollo: anche per quest'anno si conferma per i mesi di luglio e di agosto l'apertura dello sportello al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12



Urp si ricorda che l'apertura al pubblico dell'Ufficio Relazioni con il Pubblcio è tutti i giorni dalla ore 9 alle ore 12.