Nuovi giochi per i bambini nei parchi, Comune investirà 125mila euro entro il 2021

Sarzana - Val di Magra - Da tempo i parchi-gioco e la sicurezza dei bambini che li frequentano sono sotto la lente dell'amministrazione Ponzanelli che, come noto, prima aveva dato il via a un'indagine ispettiva di controllo sullo stato di conservazione delle strutture installate presso i giardini pubblici, poi ha immediatamente disposto la rimozione di tutti i giochi fatiscenti, non a norma o che presentassero un minimo indice di pericolosità, quindi ha investito oltre 35mila euro per la manutenzione di quelli che sarebbero potuti essere messi a nuovo.

Ora però, nell'ottica di pensare e fare di Sarzana una città davvero a misura dei bambini, con giochi sicuri e accessibili a tutti, è giunto il momento di investire nell'acquisto di nuove strutture ludiche e programmare una manutenzione costante.



“Pensiamo a Sarzana come a una città accessibile e aperta al divertimento di ogni bambino – afferma il sindaco Cristina Ponzanelli – e i luoghi da loro frequentati devono essere sicuri. Vogliamo tenere conto delle condizioni di abilità

dei bambini, guardando a soluzioni accessibili a tutti. Negli scorsi mesi abbiamo fatto ciò che deve fare un'amministrazione seria: verificando che i luoghi frequentati dai bambini siano sicuri e adeguati alle loro esigenze, quindi intervenendo senza indugio su giochi non manutenuti da oltre un decennio, molti dei quali pericolosi e per la maggior parte non omologati. L’investimento, che ricadrà su più annualità, è ingente per un’amministrazionecome la nostra: ma la sicurezza dei bambini e la tranquillità delle loro famiglie sono al primo posto delle nostre priorità. Sarzana deve essere e sarà una città a misura dei bambini, con giochi sicuri e accessibili: per questo l’investimento non è solo finalizzato all’acquisto, ma anche alla loro manutenzione nel tempo”.



Per questo con deliberazione n.253 del 30 settembre la Giunta ha “approvato gli elaborati progettuali propedeutici ai lavori di manutenzione di arredo urbano con implementazione delle attrezzature ludico/ricreative in aree verdi pubbliche e scuole comunali”.

Si tratta di un investimento economico consistente di ben 125 mila euro che verrà realizzato entro il 2021.



Ecco elenco delle attrezzature ludico ricreative e delle aree dove verranno inserite:

Barontini: giostra inclusiva, labirinto inclusivo,pannello Shop,altalena a

nido



Matazzoni: casetta, fiore

Nave: casetta, torre, altalena doppia, fiore



Sarzanello: giostra inclusiva, pannello attività, canestro, treno



San Lazzaro: canestro, pannello attività

Lalli: casetta, pannello Shop, pannello attività, altalena doppia, dondolo

3 wheels



Piazza Vittorio Veneto:pannello attività, 1 bilico



Bradia: casetta, pannello Shop



Santa Caterina: giostra, pannello Shop



Ex Giorgi: altalena doppia



Falcinello Scuola: 2 pannello attività



Marinella: altalena a nido