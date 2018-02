Nuovi corsi di primo soccorso alla Pubblica assistenza di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 12 febbraio inizia un corso di 14 lezioni di primo soccorso base, aperto a tutta la cittadinanza, in qualità di curiosi, futuri volontari o cittadini informati.

Appuntamento alle 20.45 lunedì presso Sala della Repubblica e a seguire giovedì successivo solita ora.

Dopo sei lezioni teoriche pratiche con ausili idonei e personale qualificato, viene rilasciato un primo attestato di partecipazione, che può diventare, continuando, più significativo e formativo ai fini di essere in grado di poterlo mettere in pratica presso la Pubblica assistenza di Sarzana come volontario, oppure presso le aziende ove si lavora o negli ambienti in cui si vive.

Successivamente si potrà accedere ad esperienze e corsi formativi per diventare soccorritori, utilizzare il defibrillatore e mettere in atto buone pratiche di soccorso.



Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Pubblica Assistenza di Sarzana.