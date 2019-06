Nuovi agenti e strumenti per la Polizia Locale, come cambia la viabilità

Sarzana - Val di Magra - Presto la Polizia Locale di Sarzana guidata dal comandante Franzini avrà a disposizione un nuovo sistema portatile per il controllo e la lettura di targhe, finalizzato all'identificazione dei veicoli sprovvisti di revisione e assicurazione oppure sottoposti a fermo amministrativo. Nei giorni scorsi infatti la giunta Ponzanelli, su proposta dell'assessore alla sicurezza Torri, ha dato via libera all'acquisto dello strumento che permetterà di notare veicoli privi dei requisiti previsti attingendo direttamente alle banche dati pubbliche. L'obiettivo è infatti quello di 'ottimizzare l'impiego delle pattuglie sul territorio, incrementare la capacità di controllo degli operatori di Polizia Locale sulle strade e potenziare la tutela dei cittadini in tema di sicurezza stradale'.



Domani intanto entreranno in servizio i cinque nuovi agenti che il Comune ha potuto assumere, grazie al finanziamento del Ministero degli Interni relativo al progetto “Spiagge Sicure”, fino al 15 settembre. Innesti preziosi visto che fra poche ore scatterà il nuovo assetto della viabilità e della sosta nel centro storico della città.

La prima novità, a partire da domani, riguarderà l'orario di apertura della ZTL i cui varchi saranno aperti dalle 6 del mattino alle 14 (anziché dalle 2 alle 12) in modo da garantire un miglior controllo anche nelle ore notturne. Lunedì 17 inizieranno invece i lavori per la realizzazione della rotonda provvisoria in piazza San Giorgio che negli intenti dell'amministrazione dovrà fluidificare il traffico e agevolare il raggiungimento delle nuove aree di sosta. Se i risultati saranno soddisfacenti la rotatoria sarà realizzata in modo permanente ad inizio 2020.

Secondo le tempistiche previste dall'assessore Torri martedì scatteranno invece i nuovi sensi unici che consentiranno di ricavare nuovi parcheggi: via Paganino (da via della Pace a via Trinità) direzione monti-mare e via Cisa prima traversa (da via Berghini). Mentre per quanto riguarda viale XXI Luglio, sarà percorribile solo in direzione centro storico a partire dal 21 giugno. Mercoledì 19 sarà il giorno della revoca della ztl in via San Bartolomeo e via Tusini mentre sabato 22 sarà attivata la nuova area pedonale.

Al suo interno potranno accedervi esclusivamente forze dell'ordine, mezzi di soccorso e di Protezione Civile, disabili e persone con particolari patologie, e titolari di autorimesse e cortili interni. L'area comprenderà: via Gramsci tratto da piazza Luni a piazza Matteotti, via Torrione Genovese, via Mazzini tratto da piazza Matteotti a piazza Firmafede, via dei Fondachi, via Bonaparte, via Fiasella tratto da piazza Matteotti a via Castruccio, via Mascardi tratto da piazza Matteotti a via Castruccio, via Cattani tratto da via Castruccio a via Bonaparte, via Dietro il teatro, vicolo Bonicella, via Cicala, via Sotto gli Uffizi, vicolo Ivani, piazza Garibaldi, piazza Calandrini, via Rossi, piazza Matteotti lato Porta Romana, via Landinelli 90 e piazza Cesare Battisti, via dei Giardini, via Dogana Vecchia, via Torrione Testaforte.