Nuove telecamere ad Ameglia, per la sicurezza e il monitoraggio del territorio

Sarzana - Val di Magra - Sono venti le telecamere che il Comune di Ameglia sta provvedendo ad installare in questi giorni al fine di implementare la rete di sicurezza nei punti strategici del territorio. "Un ulteriore e importante investimento di oltre 40.000 euro per la sicurezza dei nostri cittadini – spiega il vice Sindaco Cadeddu – che aiuterà le forze dell’ordine in caso di necessità legate a furti o altri tipi di reati".



"Inoltre - aggiunge - le telecamere serviranno anche al reparto di Protezione Civile per monitorare punti a rischio alluvione e quindi permettere rapidi interventi da parte dei volontari, in questi giorni insieme ai nostri tecnici stiamo facendo il punto della situazione per andare a verificare i punti strategici dove istallare le telecamere anche se una bozza è pronta da mesi.

Il progetto va quindi ad aggiungere risorse di primaria necessità che renderanno più snello, semplice e veloce il lavoro di tutti gli operatori del settore sicurezza pubblica – conclude Cadeddu - Con questo ulteriore intervento, che non sarà sicuramente l’ultimo, andremo a mettere un altro tassello in quello che è il nostro sofisticato sistema di video sorveglianza. L’intervento dovrà essere terminato entro maggio in modo da essere pronto per l’estate momento in cui, si spera, il nostro Comune aumenta esponenzialmente il numero dei frequentatori.